Putin pronto a schierare il bombardiere nucleare

L'arma in mano a Mosca

MOSCA- Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe terminato il suo volo a bordo di un bombardiere strategico ipersonico Tu-160M annunciato prima dal Cremlino: lo scrive l’agenzia di stampa ufficiale russa Ria Novosti, secondo la quale il bombardiere “Ilya Muromets” sarebbe atterrato sulla pista di uno stabilimento aeronautico di Kazan dopo circa 30 minuti dal decollo.

Il bombardiere strategico portamissili Tu-160М potenziato – nome in codice Nato ‘Blackjack’ – può entrare in servizio nelle forze armate russe. Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin al termine del suo volo di prova a bordo dell’aereo, che è in grado di trasportare testate nucleari.