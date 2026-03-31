La perturbazione non sarà sicuramente di passaggio

Una seconda ondata di freddo fuori stagione sta per cambiare drasticamente il volto della primavera: il ciclone Erminio porterà una fase di maltempo intensa e anomala, con caratteristiche tipicamente invernali, destinata a colpire anche la Sicilia e l’area ionica fino a giovedì 2 aprile, con effetti residui anche nella giornata di venerdì 3.

Ciclone Erminio e i “medicane”: cosa sono

Non si tratta di una perturbazione di passaggio. Il sistema che si formerà nelle prossime ore nascerà dall’ingresso di aria fredda di origine artica sul basso Tirreno, dando vita a un vortice di bassa pressione destinato a rafforzarsi rapidamente.

Spostandosi verso il Mar Ionio, il sistema evolverà in un vero e proprio “medicane”, ovvero un uragano mediterraneo con caratteristiche simili ai cicloni tropicali. In questa fase raggiungerà la massima intensità, coinvolgendo in modo diretto il Sud Italia, compresa la Sicilia.

Anche la Sicilia nel mirino

La Sicilia sarà una delle aree più esposte. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse e persistenti, con accumuli significativi soprattutto lungo i settori orientali e ionici.

Il vento rappresenterà un elemento critico: raffiche molto forti, potenzialmente oltre i 120 km/h, potrebbero interessare ampie porzioni dell’isola.

Sulle coste sono attese mareggiate di forte intensità, con onde che potrebbero raggiungere dimensioni rilevanti e creare disagi alla navigazione e alle infrastrutture costiere.

Rischio idrogeologico e criticità sul territorio

L’impatto del ciclone Erminio in Sicilia non si limiterà al maltempo ordinario. Le condizioni già fragili di alcuni territori aumentano il rischio di criticità idrogeologiche, con possibili allagamenti, esondazioni e movimenti franosi nelle aree interne e collinari.

Le autorità locali e la Protezione Civile stanno seguendo l’evoluzione del sistema con attenzione, monitorando costantemente le zone più esposte.

Freddo e neve: ritorno dell’inverno fuori stagione

Oltre a pioggia e vento, il ciclone porterà un sensibile abbassamento delle temperature. L’arrivo di aria fredda dai Balcani, combinata con l’umidità del sistema, favorirà precipitazioni nevose anche a quote relativamente basse.

In Sicilia sono attese nevicate consistenti sui rilievi delle Madonie, dei Nebrodi e sull’Etna. Le condizioni potrebbero risultare particolarmente critiche per chi si sposta lungo le strade interne, dove il rischio di ghiaccio e neve sarà elevato.

Le regioni coinvolte e quando migliora

Saranno almeno otto le regioni italiane colpite da questa ondata di maltempo fuori stagione. Oltre alla Sicilia, il ciclone Erminio interesserà anche altre aree del Sud e del medio-basso Adriatico, con piogge diffuse su Marche meridionali, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Fenomeni più intensi sono attesi in Molise e Abruzzo. Lungo i versanti appenninici, le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente abbondanti. In Abruzzo, al di sopra dei 700 m di altitudine, la pioggia si trasformerà in neve.

Il miglioramento è previsto a partire da venerdì 3 aprile, quando il sistema inizierà ad allontanarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili nel weekend di Pasqua.

Ciclone Erminio in Sicilia, l’allerta gialla

Le prossime ore saranno decisive per definire con maggiore precisione traiettoria e intensità del ciclone. Al momento, lo scenario più probabile conferma una fase di maltempo marcato e diffuso, con il picco tra la serata di martedì 31 marzo e mercoledì 1 aprile. Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per il 31 marzo su alcuni settori della Sicilia.

Cosa non fare per evitare rischi

Il ciclone Erminio si presenta come uno degli eventi più rilevanti di questa fase stagionale. La raccomandazione resta quella di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree più esposte. È quindi fondamentale prestare attenzione e seguire alcune indicazioni operative:

Evitare spostamenti non necessari, soprattutto durante le fasi più intense del maltempo

Non sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o zone soggette ad allagamenti

Prestare massima cautela alla guida, riducendo la velocità e mantenendo le distanze di sicurezza

Mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi che potrebbero essere spostati dal vento

Limitare le attività in mare e lungo le coste a causa delle possibili mareggiate

Informarsi costantemente attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile

Seguire queste semplici regole può contribuire a ridurre i rischi e affrontare con maggiore sicurezza gli effetti del ciclone.

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