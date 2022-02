Quarta dose dei vaccini anti Covid, il 25 febbraio Aifa decide

Ecco per chi varrà il richiamo

E’ fissata per il prossimo 25 febbraio una riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell’Aifa e, secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità di autorizzare la quarta dose del vaccino anti Covid ai soggetti fragili. L’esame dei dati sarà avviato in seguito alla richiesta del Ministero della Salute. Alcune regioni, come il Piemonte, avevano già posto la questione al Ministero.

L’assenza di un parere sulla quarta dose aveva portato il governo a rendere illimitato il green pass. Intanto nel dibattito pubblico c’è chi inizia a parlare di un addio alla certificazione verde. La possibile eliminazione del green pass il 31 marzo “è uno scenario possibile” e se sarà completata la campagna vaccinale anti-Covid si potrà immaginare un “progressivo allentamento delle misure restrittive”, ha affermato il sottosegretario Costa. Fra le reazioni anche quella dell’immunologo e membro del Cts Sergio Abrignani. “Sono scelte politiche – ha detto – io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto”.

Al Governo – che alla Camera ha posto la fiducia sul decreto che ha prorogato lo stato di emergenza – c’è comunque cautela ed eventuali decisioni in materia saranno prese con gradualità e sulla base dei dati epidemiologici. “La pandemia non è magicamente evaporata, ci siamo ancora dentro”, avverte il ministro Roberto Speranza.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.