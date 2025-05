“Quartieri InSalute”, un progetto di prossimità per gli alloggi popolari

La collaborazione tra l'Asp e lo IACP a Librino

CATANIA – Nasce a Catania “Quartieri InSalute”, un nuovo progetto frutto della sinergia tra l’ASP di Catania e lo IACP, con l’obiettivo di portare servizi sanitari e di benessere direttamente negli alloggi popolari. L’iniziativa punta a migliorare la qualità della vita degli assegnatari, con un’attenzione particolare alle fasce più fragili della popolazione, promuovendo inclusione e partecipazione.

Presentazione a Librino

Il progetto è stato presentato martedì 20 maggio presso lo Spazio Integrato di Viale Biagio Pecorino 5 a Librino. L’iniziativa si ispira a un modello innovativo di welfare di comunità delineato dal Decreto Ministeriale 77/2022, che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale.

Alla presentazione hanno partecipato Giuseppe Laganga Senzio, direttore generale dell’Asp di Catania; Angelo Sicali, presidente dello IACP; Patrizia Giambarveri, direttore generale dello IACP; e Giuseppe Grasso, direttore del PTA “San Giorgio” di Librino.

“Collaborazione tra istituzioni”

“Inauguriamo oggi un’esperienza concreta di collaborazione tra Istituzioni per avvicinare i servizi sanitari alle persone – ha spiegato Laganga Senzio – questo Spazio nasce come un punto di riferimento fondamentale per la comunità: un luogo dove comunicazione, informazione, ascolto e incontro si intrecciano per promuovere una cultura della salute consapevole, inclusiva e partecipata”.

“Grazie alla stretta integrazione con il PTA “San Giorgio” – continua Laganga Senzio – situato nelle immediate vicinanze e destinato a diventare una Casa della Comunità, puntiamo a creare una rete territoriale solida che favorisca la continuità assistenziale e il benessere collettivo, rispondendo in modo più efficace ai bisogni reali dei cittadini”.

L’obiettivo delle attività progettuali è promuovere il benessere e migliorare la qualità della vita degli assegnatari degli alloggi popolari, con particolare attenzione ai soggetti più fragili, realizzando un sistema coordinato di interventi, aperto alla collaborazione con associazioni e organizzazioni del Terzo Settore attive sul territorio.

Politiche abitative e sanitarie

“Oggi è una giornata storica per le politiche abitative di Catania e per l’intera Sicilia – ha aggiunto Sicali -. Grazie al protocollo con l’Asp di Catania, inauguriamo uno Spazio di prossimità che offre orientamento e servizi di prevenzione sanitaria agli abitanti dei complessi residenziali popolari”.

“Questa iniziativa – continua Sicali – risponde ai bisogni concreti di una comunità composta da bambini, anziani e famiglie spesso lontane dalle strutture sanitarie, dimostrando come politiche abitative e sanitarie possano dialogare efficacemente, realizzando sinergie e opportunità per le persone che abitano i nostri quartieri”.

“Quartieri InSalute” vuole valorizzare la prossimità, l’integrazione sociosanitaria e il territorio come luogo privilegiato per la presa in carico delle persone.

Servizi gratuiti e prossimità

“Diamo vita oggi a uno spazio pubblico aperto e condiviso – ha spiegato Giambarveri – dedicato alla promozione della salute e all’erogazione di servizi per la comunità. Ogni settimana, il martedì pomeriggio e il venerdì mattina, ospiteremo attività gratuite rivolte a tutte le fasce d’età: percorsi di prevenzione, screening sanitari e iniziative per la promozione di stili di vita sani e del benessere psicofisico. Un luogo di cura, ascolto e partecipazione, pensato per mettere le persone al centro”.

“Il PTA “San Giorgio” – ha detto Grasso – si prepara a diventare una Casa della Comunità, con l’obiettivo, fra gli altri, di migliorare la presa in carico del paziente cronico in un’ottica proattiva. In questa prospettiva si inserisce anche il senso dell’iniziativa che presentiamo oggi: avvicinare i servizi ai cittadini, incontrandoli in un luogo prossimo alle loro abitazioni, per promuovere una sanità più accessibile, vicina e orientata ai reali bisogni delle persone».

I locali sono stati arredati da IKEA, che ha contribuito all’iniziativa a seguito di un progetto con IACP per la realizzazione di una comunità energetica nel quartiere.

Partecipazione istituzionale e sinergia

La cerimonia di presentazione, moderata da Ruggero Sardo, ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali e dirigenziali. Tra questi: Tamara Civello e Giuseppe Angelo Reina (direttore amministrativo e direttore sanitario dell’Asp di Catania); Giuseppe Viglianesi e Giuseppa Grassia (vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione dello IACP); Paolo La Greca (vicesindaco di Catania); Francesco Valenti (presidente del VI Municipio); Filippo Consoli (viceprefetto); Alessio Puglisi (dirigente del Commissariato di Librino); tenente Carmine Cesa (Comando Provinciale Carabinieri); Antonella Agodi (direttrice del Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università di Catania); e Ludovica Vizzini (Sustainability Specialist di IKEA).

È intervenuto anche il Gruppo di lavoro interistituzionale (GDL) incaricato di implementare le azioni, composto da: Antonio Leonardi, Emanuele Farruggia, Carmelo Florio (per l’Asp); Salvatore Lentini (per IACP); Loredana Sucato (UOC Servizio Sociale Professionale dell’Asp), oltre a Giambarveri e Grasso. Hanno partecipato, inoltre, i direttori dei Dipartimenti sanitari e amministrativi dell’Asp di Catania, dirigenti e funzionari di Asp e IACP, rappresentanti sindacali e delle associazioni.

La cerimonia si è conclusa con la benedizione del parroco del quartiere, don Dario Sangiorgio.