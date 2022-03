Quei cartelli della benzina esaurita: ma cosa accade adesso?

Sullo sfondo l'aumento stellare del costo del carburante.

CATANIA. I cartelli di “carburante esaurito” campeggiano in diversi distributori della città e della provincia. Come a Mascalucia (la foto si riferisce alla stazione di servizio adiacente al bar Apollo 13) dove le code delle scorse ore hanno azzerato il quantitativo di diesel e benzina.

Una situazione, si diceva, comune a tante altre realtà. E sa da una parte non si registrano più le lunghe file d’automobili incolonnate per far rifornimento, dall’altra si cerca di comprendere cosa accadrà adesso.



Insomma, la psicosi di questi giorni non è stata soltanto quella legata al possibile blocco degli autotrasportatori ma anche, e sopratutto, ad un’aumento stellare dei prezzi dei carburanti.

Una vicenda insostenibile che ha visto le dure prese di posizione delle associazioni dei consumatori e che rischia aggravare in modo irreversibile uno stato di cose che non ha giustificazione.