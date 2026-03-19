Le vampe di San Giuseppe e l'orrore che diventa folclore

Mario Giambanco, un palermitano sensibile, che ci ha permesso di pubblicare la sua fotografia, ha scritto su Facebook: “Da lontano i fuochi delle cosiddette vampe. Sirene, elicotteri che girano nel cielo di Palermo. Ancora segni di degrado ed inciviltà supremi. Foto scattata dal balcone di casa mia”.

Questa Palermo senza speranza non devi nemmeno cercarla, ci vai a sbattere. Ti affacci dal tuo balcone e vedi uno spettacolo indecente – i fuochi delle vampe di San Giuseppe che hanno funestato, rischiosissimi, il giorno e la notte – a scintillare come un monito contro ogni sussulto di fiducia.

Questa Palermo senza speranza è abituata così: chiama folclore il vandalismo. Definisce ‘tradizione’ un costume che la consapevolezza e la civiltà permetterebbero di ritenere superato. Cosa c’è di accattivante nel fuoco che distrugge, minaccia, divora? Ma già, per alcuni perfino la mafia intinge il suo orrore senza fine nel folclore più schifoso, nella zona d’ombra dove tutto si accuccia al confine del peggio e del meglio, come se (tutto) fosse lo stesso.

Questa Palermo senza speranza non rinuncia al ‘diritto alla devastazione’, l’unica regola che rispetta. Scende in campo, per ingaggiare duelli rusticani con le forze dell’ordine, per impegnarsi in sassaiole e violenze, comportandosi alla stregua di una tribù che difende il suo territorio, arrogandosi il diritto di una legislazione speciale.

Questa Palermo senza speranza ha un simbolo bieco in più: una palma cosparsa di benzina che brucia, incendiata, a piazza Magione. Il suo destino non dipende dalla politica, né da un sindaco. Con Lagalla, Orlando, Cammarata, Superman, i Fantastici Quattro… sarebbe ancora una Palermo senza speranza.

Quanto è grande, quanto è piccola? Non lo sappiamo. Ma non è necessario cercarla. Ti viene a trovare. Ti scuote. Ti ruba le parole, mentre si compiace dell’orrore che chiama folclore. Non cambierà mai, perché non vuole, dunque non può. Questa Palermo senza speranza.

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