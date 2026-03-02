 Questura di Catania, arrivati ​​62 nuovi poliziotti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Questura di Catania, arrivati ​​62 nuovi poliziotti

Ad accoglierli è stato il questore vicario, Giuseppe Anzalone
forze dell'ordine
di
1 min di lettura

CATANIA – Sono arrivati ​​questa mattina i 62 nuovi poliziotti assegnati alla Questura di Catania dal capo della polizia Vittorio Pisani.

Sono agenti, assistenti e ispettori, che, è spiegato in una nota, “andranno a rafforzare in modo significativo l’organico in città e in provincia per rendere sempre più efficace le attività di prevenzione, controllo e sicurezza nel territorio”.

Ad accoglierli è stato il questore vicario, Giuseppe Anzalone, che, insieme al capo di Gabinetto, ha dato loro il benvenuto e ha augurato buon lavoro nei diversi Uffici della Questura e dei Commissariati distaccati in cui il nuovo personale è stato assegnato.

Anzalone ha sottolineato “l’importanza del contributo di tutti per assicurare la costante presenza della polizia sul territorio in modo da raggiungere risultati sempre più incisivi a beneficio della collettività”.

Nello specifico, ad aver preso servizio sono 21 ispettori, destinati agli uffici operativi della Questura, ai quali si aggiungono 3 ispettori assegnati ai Commissariati di Adrano e di Caltagirone. Sono anche arrivati ​​36 poliziotti del ruolo agenti e assistenti che andranno a irrobustire le attività di controllo del territorio ei servizi di vigilanza. Altri due agenti sono stati destinati al Commissariato di Caltagirone. 

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI