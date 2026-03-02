Questura di Catania, arrivati ​​62 nuovi poliziotti

Ad accoglierli è stato il questore vicario, Giuseppe Anzalone

CATANIA – Sono arrivati ​​questa mattina i 62 nuovi poliziotti assegnati alla Questura di Catania dal capo della polizia Vittorio Pisani.

Sono agenti, assistenti e ispettori, che, è spiegato in una nota, “andranno a rafforzare in modo significativo l’organico in città e in provincia per rendere sempre più efficace le attività di prevenzione, controllo e sicurezza nel territorio”.

Ad accoglierli è stato il questore vicario, Giuseppe Anzalone, che, insieme al capo di Gabinetto, ha dato loro il benvenuto e ha augurato buon lavoro nei diversi Uffici della Questura e dei Commissariati distaccati in cui il nuovo personale è stato assegnato.

Anzalone ha sottolineato “l’importanza del contributo di tutti per assicurare la costante presenza della polizia sul territorio in modo da raggiungere risultati sempre più incisivi a beneficio della collettività”.

Nello specifico, ad aver preso servizio sono 21 ispettori, destinati agli uffici operativi della Questura, ai quali si aggiungono 3 ispettori assegnati ai Commissariati di Adrano e di Caltagirone. Sono anche arrivati ​​36 poliziotti del ruolo agenti e assistenti che andranno a irrobustire le attività di controllo del territorio ei servizi di vigilanza. Altri due agenti sono stati destinati al Commissariato di Caltagirone.