Raccolta di olive in un terreno non suo e con 6 operai in nero: denunciata

L'operazione dei carabinieri di Castellammare del Golfo

1' DI LETTURA

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I carabinieri della stazione di Castellammare del Golfo e del nucleo ispettorato del lavoro hanno individuato delle persone, tra cui la maggior parte stranieri, intenti alla raccolta di olive in un terreno in contrada Gagliardetta.

I militari hanno denunciato una donna di 52 anni di Salemi che aveva avviato la raccolta di olive avvalendosi di sei operai, assunti in nero, in un terreno il cui proprietario risultava residente fuori citta. Nel corso degli ulteriori accertamenti è emerso anche che 2 dei 6 operai erano irregolari sul territorio nazionale: sono stati denunciati dai carabinieri.

La donna, denunciata per furto, è stata anche sanzionata amministrativamente per oltre 20mila euro per violazione di obblighi quale datore di lavoro e per aver favorito la permanenza dei due stranieri non in regola