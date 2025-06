Ragusa, 17 mila euro per le crociere: denunciati 2 agenti di viaggio

L'intervento della Polizia di Stato è scaturito da una segnalazione

PALERMO – I due titolari di un’agenzia di viaggi di Ragusa, un uomo di 32 anni e una donna di 38, sono stati denunciati dalla questura per truffa continuata ai danni di diversi clienti.

Ragusa, 17 mila euro per le crociere

L’intervento della Polizia di Stato è scaturito da una segnalazione da parte di persone che avevano prenotato e pagato acconti per 17 mila ero per crociere e si erano visti annullare i viaggi da parte della compagnia per mancato pagamento da parte dell’agenzia.

I due titolari hanno ammesso di aver effettivamente incassato le somme da parte della clientela, ma di non averle riversate alla compagnia di navigazione a causa di difficoltà finanziarie dell’agenzia, provocando di fatto la cancellazione dei pacchetti turistici già acquistati.

Nel corso dell’attività è giunta in agenzia una cliente che ha denunciato di aver versato 5.000 euro per un viaggio, anche in questo caso annullato senza alcuna motivazione valida da parte dei titolari. La posizione dei due indagati è ora al vaglio della Procura di Ragusa.