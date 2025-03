Ragusa, antitumorale introvabile: il direttore generale dell’Asp lo recupera

La paziente, in questo modo, ha potuto iniziare la terapia

RAGUSA – Una paziente affetta da carcinoma mammario non ha trovato un antitumorale nella farmacia dell’ospedale di Ragusa e sabato scorso ha scritto al direttore generale dell’Asp di Ragusa, Pino Drago, chiedendo aiuto.

Il dirigente si è messo in moto per risolvere il problema con l’aiuto del responsabile della farmacia: una domenica di telefonate con le farmacie ospedaliere di tutta la Sicilia per trovare il farmaco antitumorale che alla fine è stato trovato nella farmacia ospedaliera di Caltanissetta.

Drago ha disposto direttamente il ritiro del farmaco antutumorale, accelerando al massimo le procedure per evitare ulteriori ritardi. La paziente è stata avvertita e ha potuto cominciare la terapia.