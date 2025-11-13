Ragusa, arrivano 1,6 milioni per la Provinciale 51 Modica-Passo Gatta

L'annuncio del deputato Dc all'Ars Abbate

RAGUSA – Sarà finalmente realtà l’allargamento della strada provinciale 51 ‘Modica-Passo Gatta’ grazie ai fondi stanziati dal dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in favore del Libero consorzio Comunale di Ragusa per un totale di 1.611.920,97 euro. Ad annunciarlo è Ignazio Abbate, deputato Dc.

“Si tratta in particolare – commenta il presidente della prima commissione all’Ars – di un chilometro di strada che rappresenta il primo stralcio del progetto dell’allargamento della Sp 51 che va dal ponte Passo Gatta fino all’ingresso del centro abitato di Modica. I lavori prevedono l’allargamento della sede stradale, la regimentazione delle acque, risagomatura del tracciato, la sistemazione delle parti a valle e a monte della stessa strada. Tutti interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’arteria che spesso è stata teatro di incidenti stradali proprio a causa della sua pericolosità”.

Abbate poi aggiunge: “La via in questione rappresenta anche una valvola di sfogo per il traffico da e per Modica Alta e da Modica Bassa a Frigintini. Appena approvata la norma in variazione di bilancio, ho pensato subito alla realizzazione di quest’opera ed ho trovato nel Libero consorzio di Ragusa la disponibilità ad inserire quest’opera tra quelle che potevano beneficiare di questi finanziamenti”.

Su un finanziamento per tutta la Sicilia di quasi 55 milioni di euro, l’importo complessivo per la provincia di Ragusa è stato di poco più di 3 milioni e 900mila euro. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla redazione del progetto e alla successiva approvazione per la celerità e l’impegno profuso visto che i tempi erano strettissimi – conclude Abbate -. In attesa che questo primo stralcio verrà appaltato, sarà mia cura reperire gli ulteriori finanziamenti per completare l’opera che da almeno 50 anni tutti aspettavano”.

