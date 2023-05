Ragusa-Catania: ‘Miglioriamo le infrastrutture in Sicilia’ VIDEO

Presentazione dei lavori nel PalaRegione del capoluogo etneo

CATANIA – Al via gli interventi per procedere al raddoppio della Ragusa – Catania. Questa mattina, presso il PalaRegione del capoluogo etneo, si è tenuta la presentazione dei lavori del nuovo itinerario “Ragusa-Catania”.

Presenti il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vice commissario straordinario del comune di Catania, Bernardo Campo, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, i prefetti di Catania, Maria Carmela Librizzi, e Ragusa, Giuseppe Ranieri e, per Anas, l’amministratore delegato, Aldo Isi.

Ragusa – Catania, infrastruttura strategica

Per la Ragusa – Catania, un’infrastruttura strategica per la Sicilia, sono stati previsti un Commissario straordinario di governo e un Sub Commissario. L’itinerario è stato suddiviso in quattro lotti funzionali. Questa scelta è stata ritenuta migliore in termini di economicità e di sostenibilità ambientale e ha consentito la partecipazione alle procedure di gara anche alle imprese locali, in coerenza con il nuovo codice dei contratti.

L’investimento

È previsto un investimento complessivo pari a quasi un miliardo e mezzo di euro, finanziato dal Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, in parte, anche da fondi della Regione Siciliana POC 2014-2020.

L’investimento comprende un ampio piano di monitoraggio ambientale per tutte le fasi esecutive ante-operam, in corso d’opera e post-operam, gli oneri relativi alla sicurezza e quelli relativi al protocollo di legalità.

Il tracciato avrà uno sviluppo di 68,700 km e sarà realizzato prevalentemente in corrispondenza delle sedi stradali delle attuali statali 514 (per circa 39 km) e 194 (per circa 29 km). Prevede il collegamento dall’innesto tra le statali 514 “Di Chiaramonte” e 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio comunale di Ragusa, alla connessione con l’autostrada “Catania-Siracusa”.

Schifani: “Il problema dei trasporti è tristemente atavico”

Nel corso della presentazione del progetto dell’autostrada Catania-Ragusa, il governatore della Regione Renato Schifani è intervenuto ribadendo l’importanza del Ponte sullo Stretto per la Sicilia: “Il Mezzogiorno nella storia del nostro Paese ha pagato anche un prezzo nella mancata infrastrutturazione. Il problema dei trasporti é un problema tristemente atavico e a ciò si e aggiunto anche – lo voglio dire senza nota di polemica – un atteggiamento della vecchia Anas, non dico quella attuale, o di altri enti nazionali, che hanno visto il Mezzogiorno come un elemento che ci si poteva consentire di trascurare un attimo”.

“Il Ponte è un sogno che diventa realtà”

“In questi anni – ha aggiunto Schifani – grazie all’impegno del governo Meloni, del mio governo e di quello della Calabria un sogno diventerà realtà, un sogno che avrà delle notevoli refluenze di carattere operativo”.

“Con Ragusa-Catania miglioriamo infrastrutture Sicilia”

Per il governatore della Sicilia “l’iniziativa di oggi non è altro che un punto importante del grande progetto di migliorare le infrastrutture della Sicilia. Questo è un grande disegno che assumiamo con grande responsabilità. La volontà dell’assessore ai Trasporti e del sottoscritto è fare in modo che la Sicilia in questi anni di legislatura nazionale e regionale possa battere un colpo in chiave di crescita economica perché non soltanto il trasporto è miglioramento della vita di carattere sociale ma anche di carattere economico e noi ne abbiamo molto bisogno”.

Alta velocità Berlino-Palermo

“Con il governo Monti – ha ricordato il presidente della Regione siciliana – il progetto del ponte sullo Stretto era stato cancellato per cui era stata rivisitata la logica del corridoio dell’alta velocità europea che da Berlino andava a Palermo. Ritengo che alla luce di questa iniziativa encomiabile vada rivisto il tema dell’alta velocità del corridoio Berlino-Palermo, che penso vada riattivato e che in quella logica vada riattivata la tipologia di trasporto che da Messina deve arrivare a Palermo con l’alta velocità, perché si tratta di un tutt’uno”.

“Noi – ha aggiunto Schifani – abbiamo assistito all’inaugurazione di alcuni lotti ferroviari dell’asse Palermo-Catania-Messina chiamato della media velocità. Sposterò la mia attenzione su un altro tema, nel rivedere quel che era successo con il governo Monti, quando siamo stati tagliati fuori dall’alta velocità Palermo-Messina perché venuto meno il ponte e venuto meno il corridoio Berlino-Palermo”.

“Adesso – ha concluso Schifani – sono cambiate le cose. Noi come Regione ci riattiveremo in un confronto con il ministro Salvini e il governo, sicuri di trovare una grandissima e attenta interlocuzione nel rivedere questi presupposti”.

“Lavoreremo con Anas per cantieri più veloci sull’A19”

“A breve ci attiveremo sull’autostrada Palermo-Catania. Vengo da Palermo in auto. Conosciamo tutti i passaggi tristi di cantieri senza operai, di cantieri che stanno lì… Lavorerò con Anas perchè queste situazioni vengano meno al più presto“.

“Ci sarà da lavorare – ha aggiunto Schifani – perché ho appreso anche che sono in previsione interventi di Anas con fondi stanziati non indifferenti e con l’accordo di programma che consente un appalto molto più veloce rispetto alla parcellizzazione di questi appalti di cantieri a volte abbandonati ma a volte molto lenti nel proseguire. Lavoreremo su questo”.

“Ponte sullo Stretto è accelerazione di crescita e sviluppo”

“Il Ponte sullo Stretto è un acceleratore di crescita, di sviluppo, di infrastrutturazione e porta altri aspetti consequenziali. Non rimarrà una cattedrale nel deserto perché già questo nostro interesse per l’alta velocità Palermo-Messina denota come effettivamente sia un acceleratore di sviluppo”. Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani parlando ai giornalisti a margine della conferenza stampa per l’avvio dei lavori dell’autostrada Ragusa-Catania.