Ragusa, crediti d’imposta con i fondi Pnrr: sequestrati 700 mila euro

Le verifiche della Guardia di finanza e la misura disposta dal Gip

RAGUSA – Crediti d’imposta finanziati con risorse del Pnrr, i finanzieri hanno denunciato il titolare di un’impresa di trasporti di Comiso. I particolari

Ragusa, le accuse

L’accusa è di “aver indebitamente fruito di crediti d’imposta finanziati con risorse destinate agli investimenti nel Mezzogiorno e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per un ammontare complessivo di oltre 704.000 euro, di cui circa 490.000 già portati illecitamente in compensazione”.

I militari della compagnia di Vittoria hanno accertato che, tra il 2017 e il 2023, la società ha comunicato all’agenzia delle entrate una serie di investimenti per ottenere agevolazioni fiscali. Per farlo ha acquistato beni usati e non nuovi e ha usufruito di benefici non dovuti.

Le altre accuse

Inoltre, “in taluni casi – continuano gli inquirenti – sono stati presentati meri preventivi, ai quali non è susseguito il reale acquisto del bene, che hanno comunque contribuito ad aumentare l’ammontare del credito indebitamente maturato”.

I finanzieri hanno denunciato il legale rappresentante dell’impresa per “indebita percezione di erogazioni

pubbliche e ) e “indebita compensazione”. Il Gip di Ragusa ha emesso un decreto di sequestro preventivo per un totale di 700 mila euro.