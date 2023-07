Ragusa, FdI presenta i nuovi coordinatori cittadini: ecco chi sono

Ad annunciare i nuovi nomi sono stati Sallemi, Pogliese e Assenza.

2' DI LETTURA

RAGUSA – Si è tenuta questa mattina, a Ragusa Ibla, la conferenza stampa di Fratelli d’Italia per la presentazione dei nuovi coordinatori dei circoli cittadini della provincia. Presenza sul territorio, capacità di aggregazione e vicinanza ai problemi sociali della cittadinanza: sono questi i punti fermi, tracciati durante l’incontro con la stampa, che animeranno i nuovi rappresentanti dei circoli nell’area iblea.

Ad annunciare i nuovi nomi sono stati il coordinatore provinciale del partito, il senatore Salvo Sallemi, il coordinatore regionale, il senatore Salvo Pogliese, e il capogruppo all’Ars, l’onorevole Giorgio Assenza.

I nomi

Nello specifico i coordinatori cittadini saranno: Luca Poidomani per Ragusa; Dante Di Trapani per Comiso; Gianfranco Ciriacono per Acate; Darlyn Fidone per Scicli; Giovanni Bongiorno per Vittoria; Mary Ignaccolo per Ispica; Marco Nanì per Modica e Carlo Occhipinti per Santa Croce Camerina. Inoltre sono stati nominati i responsabili dei Dipartimenti: Umberto Calvanese per il dipartimento Editoria e Cultura e Carmelo Alfano per il dipartimento Faunistico Venatorio.

Sallemi: “FdI si riorganizza per le prossime sfide elettorali”

“Ringrazio i coordinatori uscenti per il loro contributo – commenta Salvo Sallemi – e auguro buon lavoro ai nuovi coordinatori. Hanno un ruolo importante: devono essere la cerniera tra il territorio e quindi le istanze locali e la rappresentanza politica nelle istituzioni. Fratelli d’Italia è un partito che non vive arroccato nei palazzi ma che trova la sua ragione sociale tra i cittadini e di conseguenza i coordinamenti cittadini sono fondamentali per portare esigenze, istanze e problemi dentro i Comuni, dentro la Regione Siciliana, dentro il Parlamento”.

“Fratelli d’Italia – conclude il senatore – si riorganizza con rinnovato slancio in provincia e per affrontare le prossime sfide elettorali che saranno importanti per dare una prospettiva di buon governo al territorio, come le Provinciali, in attesa della riforma, e le elezioni Europee che segnano un crocevia decisivo”.