Maltrattamenti ed estorsione alla madre anziana: due misure cautelari

Due fratelli di Solarino hanno per anni minacciato e maltrattato la donna

RAGUSA IBLA – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di due fratelli originari di Solarino, resisi protagonisti dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L’Autorità Giudiziaria ha accolta la richiesta di misura avanzata dagli operanti, che a conclusione di articolata e delicata attività di indagine, avevano deferito a piede libero i due uomini per reiterate condotte di maltrattamento nei confronti della madre.

Dalla ricostruzione dei militari, infatti, era emerso come i due fratelli avessero per anni minacciato e maltrattato fisicamente la madre, sessantottenne anch’ella di Solarino, pretendendo continuamente somme di denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti, da cui la condotta estorsiva.

A seguito degli ultimi episodi di violenza, la donna era stata costretta a trasferirsi presso l’abitazione della sorella a Ibla, dove poi ha presentato formale denuncia presso la locale Stazione Carabinieri.