Ragusa, incidente sulla Sp 25: coinvolte madre e figlia

Indagini dei carabinieri

RAGUSA – Incidente sulla strada provinciale 25, coinvolte due donne, madre e figlia. I particolari.

Ragusa, incidente sulla Sp 25

Due donne, madre e figlia, sono rimaste coinvolte in un incidente sulla provinciale tra Ragusa e Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 14. Le donne sono state estratte dal personale del 118 e dai vigili del fuoco. Hanno riportato gravi ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto con a bordo le donne si sarebbe scontrata con un furgone. Sul posto i carabinieri. Le donne si trovano in ospedale.