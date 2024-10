Ragusa, per la “Partita della vita” arriva l’Italia del basket in carrozzina

Evento in programma sabato 5 ottobre al Pala Minardi

RAGUSA – Presentata nella sala Giunta del Comune di Ragusa, in conferenza stampa, la “Partita della vita” che si svolgerà sabato 5 ottobre al Pala Minardi con inizio alle ore 19.00.

L’evento sportivo, giunto alla terza edizione, rientra nell’ambito del progetto PSN (Piano sanitario nazionale) “Mielolesioni traumatiche e non”, promosso dall’Assessorato regionale della Salute in collaborazione con l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”, l’Asp 6 e la FAIP (Federazione delle Associazioni Italiane dei Para- Tetraplegici), con il contributo del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e del Comune di Modica.

Nell’ambito delle iniziative promosse dal progetto è prevista anche un’azione di sensibilizzazione nelle scuole con la presenza di rappresentanti del basket in carrozzina. In programma anche la partecipazione del nuovo allenatore della nazionale italiana di pallacanestro in carrozzina, Gertjan Van Der Linden, uno degli sportivi paralimpici più celebri e vincenti della storia del basket in carrozzina.

Il programma della “Partita della vita”

L’evento annovera un ricco e articolato programma: si parte alle ore 18.00 con la performance del movimento sportivo del baskin (basket inclusivo), seguirà alle ore 19.00 l’incontro fra la rappresentativa del baskin e la rappresentativa del basket unificato della Special Olympics che si contenderanno il trofeo “Massimo Bellomo”, addetto stampa dell’Azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello prematuramente scomparso.

Poi alle 19.40 finale di basket fra una selezione scolastica della Città di Ragusa e una selezione scolastica della Città di Modica, la cui vincente si aggiudicherà il Trofeo “Partita della Vita”. Ore 20.30 ingresso in campo della Nazionale di basket Paralimpica a ranghi completi, con il ragusano Matteo Veloce insieme alle giocatrici della squadra di basket “Passalacqua – Ragusa” militante in A2, alla Virtus Ragusa squadra maschile militante nel campionato di serie B e una selezione regionale siciliana di basket in carrozzina.

Prima dell’inizio del 3° trofeo Partita della Vita “Gaetano Gebbia”, noto personaggio del basket Nazionale recentemente scomparso, verranno presentati ufficialmente i nuovi quadri tecnici della nazionale e delle due squadre femminile e maschile. Alle 21.00 prenderà il via la competizione sportiva fra la nazionale A, la nazionale B e la selezione regionale siciliana, la cui vincente si aggiudicherà il 3° trofeo Partita della Vita “Gaetano Gebbia”.

Negli intervalli lunghi alcuni personaggi vip seduti sulle carrozzine sportive faranno delle competizioni con i giocatori della Nazionale di basket. Dalle 22.30 a seguire, le competizioni sportive e la premiazione, negli spazi esterni adiacenti al Pala Minardi, è previsto il Dj set con la partecipazione dei noti Dj Massimo Alberti (RTL 102.5), Dario Caminita e del ragusano Paolo La Magra per una grande festa.