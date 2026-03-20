Ragusa, semi di pomodoro contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza

Denunciati i titolari di due aziende agricole

RAGUSA – Sequestrati oltre 30.000 semi di pomodoro contraffatti dalla Guardia di finanza di Ragusa. Denunciati i titolari di due aziende agricole, di un vivaio orticolo e di una ditta sementiera, coinvolti a diverso titolo nella filiera produttiva e distributiva, operanti a Vittoria (Ragusa) e Gela (Caltanissetta).

La Guardia di Finanza in un’azienda agricola di Vittoria

La piantine erano in un’azienda agricola di Vittoria. Le analisi genetiche hanno confermato l’utilizzo di sementi “copiate” e coltivate come ibridi di pomodoro da mensa di alto valore agronomico, in assenza delle necessarie autorizzazioni fornite dalle ditte comunitarie detentrici dei diritti di proprietà industriale.

Il mercato dei semi di pomodoro

Un vivaio orticolo di Vittoria ha acquistato i semi da una ditta di Gela, rivendendoli a un’ulteriore azienda agricola vittoriese. I denunciati sono accusati di fabbricazione e commercio di beni usurpando i diritti di proprietà intellettuale.