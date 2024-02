Ragusa, società di pneumatici evade l’Iva: denunciato il titolare

Chieste verifiche anche in Germania e Belgio

PALERMO – I funzionari dell’Ufficio delle dogane di Siracusa hanno richiesto l’attivazione di una cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni investigative con le autorità fiscali della Germania e del Belgio, su una società ragusana di commercio di pneumatici. L’esito della verifica ha consentito di determinare che la società, negli anni 2019, 2020 e 2021 ha acquistato beni da altri paesi dell’Unione europea, omettendo di registrare la documentazione fiscale e contabile, evadendo l’Iva per oltre 334.000 euro. Applicate le sanzioni per un importo complessivo che supera i 700.000 euro, il rappresentante legale della società è stato denunciato.