Raid Israeliani su Beirut, chiuso lo stretto di Hormuz

Trump annuncia che tutte le forze americane rimarranno schierate

Lo Stretto di Hormuz è stato completamente chiuso, costringendo le petroliere a fare inversione. La stretta è arrivata dopo i raid israeliani sul Libano contro Hezbollah che compromettono la tregua di due settimane raggiunta da Usa e Iran. Per Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano.

L’autorità portuale iraniana sconsiglia alle navi di attraversare lo Stretto di Hormuz senza un coordinamento preventivo con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche. Il rischio riguarda la presenza di mine.

Intanto il presidente americano Donald Trump fa sapere tramite il social Truth che “tutte le forze armate americane rimarranno schierate vicino all’Iran fino al raggiungimento di un vero accordo”.

“Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima”, ha aggiunto seppur escludendo l’opzione nucleare.

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