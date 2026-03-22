Le indagini sull'episodio di via San Lorenzo

Erano in tre, incappucciati e a bordo una Lancia Y10 di colore nero. I carabinieri ricostruiscono il raid nel deposito di “Sicily by car” in via San Lorenzo a Palermo. Sono scesi e hanno iniziato a sparare contro le auto della società di noleggio. Quattro i mezzi danneggiati. Poi sono scappati a piedi abbandonando l’auto in strada. È una macchina rubata.

I carabinieri hanno estrapolato le immagini delle telecamere di video sorveglianza di uno dei centri dell’azienda di Tommaso Dragotto e di altre attività commerciali per ricostruire l’arrivo e il percorso di fuga. Il raid è durato una manciata di minuti. Al momento l’ultima inquadrature riprende i tre in via Guglielmo Savagnone ma si continua a mappare il percorso.

Con cosa hanno sparato? Ci sono tutti gli elementi per dire che hanno fatto fuoco con delle mitragliette anche se il calibro potrebbe essere compatibile con un fucile. Una trentina i colpi esplosi. Particolari che rendono ancora più inquietante la vicenda. Perché hanno sparato? È stato un avvertimento, ma la dinamica non fa pensare a questioni di pizzo. Non ci sarebbero stati segnali precedenti verso l’azienda e viene escluso che Dragotto li avrebbe certo tenuti nascosti.