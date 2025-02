Randagi vittime di incidenti: interventi al canile di Palermo

Ferrandelli: "Il mio apprezzamento ad Asp e servizio veterinario"

PALERMO – Nei giorni scorsi il personale medico veterinario ha effettuato presso il canile municipale diversi interventi chirurgici ad animali vittime di incidenti. Due interventi sono stati eseguiti su cani che presentavano, rispettivamente, fratture scomposte e prolasso del retto. E ad un gatto vittima di un frattura multipla e scomposta del femore. A renderlo noto è l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli.

“Questa è occasione per esprimere il mio apprezzamento nei confronti del personale Asp e per quello del servizio veterinario per il lavoro svolto – ha detto Ferrandelli -. Questo lavoro è anche frutto dei tavoli tecnici operativi dove il Comune di Palermo ha fortemente avanzato l’esigenza di garantire un pronto servizio di cura ai nostri amici a quattro zampe evitando, così, l’impiego di onerose somme per il trasferimento degli animali incidentati presso strutture veterinarie private.

Plaudo, infine, alla sempre fattiva e produttiva collaborazione interistituzionale finalizzata al bene comune con il miglioramento dei servizi”.