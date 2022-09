Randazzo: “Ottimo risultato raggiunto dal M5S a Palermo”

“In alcune zone abbiamo toccato punte del 50%. Questo risultato non è da attribuire soltanto al reddito di cittadinanza“

PALERMO – “Il dato delle Politiche premia anche Palermo”. Lo dice Antonino Randazzo, capogruppo del M5s al consiglio comunale di Palermo, mentre attende il risultato delle elezioni regionali nella sede di Palermo dei Cinque stelle.

“Giuseppe Conte ha investito molto in Sicilia e a Palermo, dove abbiamo raggiunto il 35 per cento: un ottimo risultato. In alcune zone periferiche abbiamo toccato punte del 50% – continua Randazzo – Questo importante risultato, comunque, non è da attribuire soltanto al reddito di cittadinanza, uno dei nostri cavalli di battaglia, ma si scorge la necessità da parte dei cittadini di credere in un nuovo progetto progressista. Attendiamo con ottimismo il risultato regionale”, conclude Randazzo.