 Catania, due escursionisti su un albero: li inseguiva un toro
Randazzo, soccorsi due escursionisti su un albero: li inseguiva un toro

L'intervento è stato della Forestale nel Catanese
CATANIA
di
RANDAZZO (CATANIA) – I forestali sono intervenuti in soccorso di due escursionisti che inseguiti da un toro sono stati costretti a salire su un albero per evitare di essere incornati. E’ successo nella zona dell’Etna in località bivio Cisternazza nel territorio di Randazzo.

I due giovani, un uomo e una donna, erano partiti da Piano Cavoli subito dopo il tramonto, per raggiungere il rifugio Saletti, nei pressi di Monte Santa Maria. Durante il percorso, si sono imbattuti in un gruppo di bovini al pascolo, tra cui un toro che li ha puntati.

Per evitare conseguenze, i ragazzi si sono rifugiati su un albero e hanno chiesto soccorso. La sala operativa ha attivato il protocollo di emergenza, inviando sul posto gli agenti del corpo forestale.

