Ranking Atp, Sinner sempre più numero uno del mondo

ROMA (ITALPRESS) – Il trionfo di ieri ad Halle ha permesso a Jannik Sinner di essere sempre più in vetta nella classifica mondiale del tennis, aggioranta questa mattina dall’Atp. Il giocatore altoatesino ha aumentato il proprio vantaggio sui principali rivali nel ranking internazionale. Sinner è anche in testa nella “Race to Turin”, al pari della coppia Bolelli-Vavassori, che dopo aver trionfato ad Halle è al comando della race del doppio. L’altoatesino ha vinto il primo torneo giocato da numero 1 del mondo, nonchè per la prima volta su campi verdi. E’ diventato il 17esimo giocatore in attività con almeno un trofeo all’attivo su tutte le tre superfici che caratterizzano il circuito: erba, duro e terra battuta.

Questa settimana Sinner ha 9.890 punti in classifica, 1.530 più di Novak Djokovic, risalito al numero 2 anche senza giocare, e 1.760 più di Alcaraz, scivolato al terzo posto non essendo riuscito a confermare il titolo vinto al Queen’s dodici mesi fa. Tutti e tre dovrebbero tornare in campo direttamente a Wimbledon, dove da oggi proverà il serbo, al rientro dopo l’intervento al ginocchio.

Per quanto riguarda gli altri azzurri è stata una settimana con pochi acuti, a eccezione di Lorenzo Musetti, tornato nella top 25 grazie alla prima finale Atp ottenuta in carriera sull’erba, al Queen’s. Complessivamente nella classifica mondiale di oggi l’Italia vanta quattro giocatori nella top 40 e nove tra i primi 100.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 9890 (–)

2. Novak Djokovic (Srb) 8360 (+1)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 8130 (-1)

4. Alexander Zverev (Ger) 6905 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 6445 (–)

6. Andrey Rublev (Rus) 4420 (–)

7. Hubert Hurkacz (Pol) 4235 (+2)

8. Casper Ruud (Nor) 4025 (–)

9. Alex de Minaur (Aus) 3830 (-2)

10. Grigor Dimitrov (Bul) 3750 (–)

Così gli altri italiani:

25. Lorenzo Musetti 1620 (+5)

35. Matteo Arnaldi 1245 (–)

37. Luciano Darderi 1231 (-3)

49. Flavio Cobolli 955 (–)

57. Lorenzo Sonego 866 (–)

60. Matteo Berrettini 845 (+5)

73. Luca Nardi 760 (-1)

97. Fabio Fognini 618 (+3)

130. Stefano Napolitano 514 (-9)

