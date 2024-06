Rap, Fiadel: “Sì alle assunzioni ma serve senso di responsabilità”

Sinopoli e Cuffaro: "No a fughe in avanti, si torni al confronto"

PALERMO – “La situazione difficile che vivono in questo momento la Rap e l’intera città meritano, da parte delle forze sociali, senso di responsabilità e visione. Abbiamo firmato la proroga dei progetti sulla produttività ma facciamo appello a tutti perché si torni al tavolo del confronto per individuare insieme un percorso che salvi la natura pubblica del servizio, garantisca la sostenibilità economica dell’azienda e assicuri una Palermo pulita”. Lo dicono Francesco Sinopoli e Felice Cuffaro del sindacato Fiadel-Cisal.

“Rap ha chiuso in perdita l’ultimo bilancio, ha bisogno di una urgente ricapitalizzazione e di avere nuove forze – continuano Sinopoli e Cuffaro -. Per questo è importante che si proceda in tempi rapidi all’assunzione dei primi 106 operai e che, a seguire, vengano tempestivamente assunti sia gli operai che gli autisti necessari all’efficientamento dei servizi , seguendo lo scorrimento delle graduatorie concorsuali”.

“Infine chiediamo di evitare inutili fughe in avanti che alimenterebbero scontri in un momento storico in cui la città non gode di un servizio ottimale – continuano i sindacalisti – e che finirebbero col penalizzare i lavoratori, compromettendone il rapporto con la collettività: servono una visione comune tra Rap e il socio unico, che non possono parlarsi fra loro a mezzo stampa, e la reale volontà di mettere in sicurezza la società. A trarne vantaggio saranno soprattutto i cittadini che hanno il sacrosanto diritto a un servizio che deve essere all’altezza di questo nome”.