Rap, firmata la determina per l’assunzione di 46 autisti

Entro la prossima settimana sarà pubblicato il bando per il reclutamento di 306 operai e 4 dirigenti

PALERMO – Dopo l’approvazione della delibera di giunta, numero 172 dello scorso 8 settembre, avente come oggetto il piano di fabbisogno di personale relativo al triennio 2022/2024, l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso ha dato mandato agli uffici aziendali, firmando la relativa determina, di avviare le procedure di preselezione, per l’assunzione di 46 autisti, tramite una procedura telematica di scelta del contraent mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) .

L’Amministratore Caruso comunica che entro la prossima settimana sarà anche pubblicato il bando per il reclutamento di 306 operai di livello J, nonché la selezione di 4 dirigenti (2 dell’area tecnica e 2 di area amministrativa).

Sul fronte dello smaltimento dei rifiuti in discarica la delibera che ha autorizzato la stipula della transazione tra Curatela Amia/Rap e Comune di Palermo (oggi già in progress notarile) ha posto fine all’emergenza di Bellolampo.

“Da ieri – spiega Caruso – stiamo procedendo, come richiesto dall’Ordinanza Sindacale n.100 del 27 luglio 2022, ad abbancare in quarta vasca le 200 mila tonnellate di rifiuti già trattati presenti nei piazzali del TMB ed in maniera transitoria stiamo anche definendo quelle opere propedeutiche che consistono nella realizzazione di argini e dreni per sfruttare al meglio la capienza della vasca anche per utilizzarla per i rifiuti correnti della città di Palermo, dopo il pre- trattamento, nelle more della consegna del primo lotto della settima vasca . Questo – conclude Caruso – porrà le basi per la pianificazione industriale che a breve, sul tema impiantistico relativa alla piattaforma di Bellolampo, sarà presentata al nuovo governo comunale”.