Rap, verifiche dell’anticorruzione: controllati i bilanci

PALERMO – I finanzieri del nucleo speciale anticorruzione di Roma hanno condotto, questa mattina, una serie di verifiche alla Rap di Palermo, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti.

L’attività è delegata dall’Agenzia anticorruzione nazionale e prevede controlli sulla trasparenza nel sito Internet aziendale, nelle procedure di affidamento degli appalti nelle attività amministrative nell’azienda. Sotto controllo anche i bilanci. Le prime verifiche andranno avanti per alcuni giorni e se ne prevedono altre, già pianificate, non solo a Palermo.

L’azienda: “Normale ispezione”

“È in corso una normale ispezione di controllo del nucleo speciale anticorruzione della guardia di finanza da parte alla presenza del nostro delegato anticorruzione avvocato Donatella Codiglione”. Lo dicono dalla Rap in merito ai controlli della guardia di finanza in azienda.