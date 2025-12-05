Rapina a Gela: arrestato un 21enne, indagato il presunto complice

Identificati dalla polizia grazie alle telecamere di videosorveglianza

GELA – Rapina a un’anziana a Gela, arrestato un 21enne, obbligo di dimora per il presunto complice di 30 anni. Le misure cautelari sono state eseguite dalla polizia. Lo scorso 6 settembre, mentre una donna di 70 anni percorreva a piedi via Omero, fu afferrata al collo dal ventunenne che la spintonò violentemente, fino quasi a farla cadere, strappandole due collane dal collo.

Nel corso della fuga uno dei due gioielli sottratti alla vittima cadde al rapinatore e fu recuperato dalla polizia. Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica del delitto appurando che i due uomini, prima di commettere la rapina, camminavano in direzione opposta a quella della donna. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino gli investigatori sono riusciti a identificare i due.

Il ventunenne sarebbe l’autore dello scippo e il trentenne aveva fatto da palo. Inoltre, le indagini hanno appurato che i due complici, subito dopo la rapina, si recarono in un compro oro per vendere la collana, non riuscendo però a piazzarla. Il gip lunedì scorso, accogliendo la richiesta della procura, ha applicato le misure cautelari nei confronti dei due uomini che sono indagati anche per alcuni episodi di furto con strappo commessi nel centro storico di Gela.