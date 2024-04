Gravi ferite alla testa dovute all'impatto con il cemento

NEW YORK, USA – Aggredita e spinta giù dalle scale. Un atto di violenza scioccante ha turbato la comunità della chiesa greco-ortodossa di St. Demetrios a New York. Una donna di 68 anni è stata brutalmente aggredita e derubata mentre stava per entrare nel luogo di culto. Le immagini catturate dall’esterno della chiesa, situata sulla 152esima strada, mostrano il momento terribile in cui l’aggressore ha spinto la donna giù dalle scale, causandole gravi ferite.

Aggredita e spinta dalle scale: le immagini

L’uomo ha attaccato improvvisamente la vittima, che stava per partecipare a un servizio religioso facendola cadere con violenza sul marciapiede. Non contento dell’atto brutale, l’aggressore ha poi proceduto a derubarla della sua borsetta, contenente 300 dollari in contanti, una carta di credito, e le chiavi della sua automobile. Il malvivente in seguito ha portato via anche il mezzo.

L’incidente ha lasciato la donna inerte sul suolo, con gravi ferite alla testa dovute all’impatto con il cemento. È stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.



