Rapina al Conad di Carini: un uomo in azione armato di cacciavite

Il colpo in via Torretta. Indagano i carabinieri

CARINI (PALERMO) – Ha fatto irruzione in un supermercato impugnando un cacciavite, poi ha minacciato il cassiere e si è fatto consegnare i soldi dell’incasso. Rapina ieri pomeriggio, 2 febbraio, al Conad di via Torretta a Carini, nel Palermitano, dove è entrato in azione un uomo a volto coperto.

L’allarme

Si è fatto strada tra i clienti in quel momento presenti, ha puntato il cacciavite contro la vittima e dopo essere entrato in possesso del bottino si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Dall’attività commerciale è stato lanciato l’allarme al numero di emergenza 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Le indagini

I militari hanno avviato le indagini per risalire al rapinatore, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza. Sempre a Carini, una coppia è stata denunciata per un furto messo a segno in un altro supermercato della cittadina.

La coppia denunciata

Un’ anziana, mentre era impegnata a fare la spesa tra i reparti del punto vendita, era stata derubata del proprio telefono cellulare. I due avevano agito rapidamente per non attirare l’attenzione dei presenti, ma il furto è stato ripreso dalle telecamere.

Attraverso l’analisi dei filmati, gli investigatori sono riusciti a ricostruire fedelmente ogni fase del colpo, isolando i volti dei sospettati e seguendo i loro movimenti fino all’uscita dall’esercizio commerciale. Marito e moglie sono stati rintracciati e denunciati a piede libero.