Rapina al pub Shiagù di Termini Imerese, in carcere 24enne di Trabia

Cinque denunce e multe per 4mila euro durante i controlli dei carabinieri

TERMINI IMERESE – È stato arrestato un 24enne pregiudicato di Trabia, già ai domiciliari, dopo che la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione per la rapina pluriaggravata avvenuta nel 2022 al pub “Shiagù” di Termini Imerese. Il giovane è stato trasferito nel carcere Burrafato. L’arresto rientra in una serie di controlli straordinari effettuati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese. L’attività ha portato a 5 denunce, 2 segnalazioni per droga e oltre 4.000 euro di multe.

Tra i deferiti, un 27enne termitano accusato di furto aggravato: nella sua proprietà i militari hanno recuperato materiale edile rubato a un’impresa di Palermo.

A Cerda, un 45enne di Montemaggiore Belsito è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi dopo aver lasciato una vecchia Vespa in un’area verde.

A Caccamo, durante la “Sagra della Salsiccia”, i Carabinieri hanno denunciato un 26enne per porto illegale di armi: in casa nascondeva coltelli, una spada artigianale e proiettili storici. Nella stessa località, un 34enne sottoposto a sorveglianza speciale è stato sorpreso fuori casa in orario non consentito.

Sul fronte della sicurezza stradale, un 21enne è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, mentre un 39enne, già pregiudicato, guidava senza patente: per entrambi è scattata la denuncia.

Due giovani, di 23 e 33 anni, sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti.

Complessivamente, i militari hanno identificato 469 persone, controllato 272 veicoli e ritirato una patente.