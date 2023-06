Spari al Viale: rapinatore bloccato dalla Polizia e da un passante

L’episodio un paio d’ore fa nel centrale viale Mario Rapisardi, la polizia arresta un rapinatore: recuperati refurtiva e pistola

1' DI LETTURA

CATANIA. Due rapinatori colpiscono a mano armata in una gioielleria, sparano per fuggire ma un passante si mette in mezzo e ne blocca uno. La polizia lo arresta e recuperata pure la refurtiva. È avvenuto un paio d’ore fa in viale Mario Rapisardi, a due passi dall’incrocio con via Mandrà.

L’arrestato avrebbe precedenti, anche se ancora non sono note le sue generalità. Secondo quanto ricostruito – ma ancora alcune notizie devono essere confermate – i due erano riusciti a farsi consegnare gioielli e contanti e stavano fuggendo, correndo a piedi.

Nella fuga, forse per farsi strada tra la gente, uno dei due ha sparato e il proiettile si è conficcato in un muro di viale Mario Rapisardi. In quelle fasi convulse un passante si è messo in mezzo e ha bloccato il rapinatore, proprio nello stesso frangente in cui stava arrivando la Volante.

A quel punto gli agenti lo hanno bloccato, recuperando anche la sua pistola e la refurtiva. Attimi di panico, insomma, nel centrale viale catanese; ma va evidenziato il coraggio di un passante e l’importante presenza nel territorio della polizia, che hanno contribuito a sventare il colpo.