“Rapina con la pistola giocattolo”, in tre finiscono a giudizio

Furono scoperti dai carabinieri, che avevano messo un gps nella loro Punto.

CATANIA. Quando li arrestarono, sei mesi fa, gli contestarono anche altre due rapine. Adesso però due catanesi di Aci Sant’Antonio, Marco Privitera e Angelo Maimone, rispettivamente di 38 e 46 anni, saranno processati per un terzo episodio, una tentata rapina ai danni di un ufficio di spedizioni di San Giovanni La Punta, assieme a una terza presunta complice, Carmela Maimone, 52 anni, sorella di Angelo.

I tre sarebbero entrati in azione in via Etnea a San Giovanni La Punta il 3 maggio scorso, ma i carabinieri li hanno arrestati nel giro di pochissimi minuti, perché stavano seguendo con un gps i loro movimenti e li hanno inchiodati, tant’è che dopo esser stati intercettati Privitera consegnò spontaneamente l’arma giocattolo che avevano utilizzato. In pratica era stato proprio quest’ultimo a entrare all’interno di un’agenzia privata, a minacciare la dipendente puntandole una pistola al petto e facendosi consegnare il denaro, all’incirca 250 euro.

Una volta fuori però la cattura e l’individuazione, in breve. Il processo, con rito abbreviato, a gennaio riguarderà solo questa tentata rapina in concorso aggravato e aggravata anche dall’utilizzo di un’arma, ancorché giocattolo, dinanzi al gup Luca Lorenzetti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, fratello e sorella si sarebbero messi nei sedili davanti in macchina al fine di apparire una coppia e non dare nell’occhio. Dietro, in una Fiat Punto con i vetri posteriori oscurati, si sarebbe messo invece Privitera. Nonostante questi accorgimenti, ad ogni modo, finirono in manette.