Rapina violenta a Ballarò: studente preso a pugni per rubargli il cellulare

Sono intervenuti i carabinieri

PALERMO – Momenti da incubo per uno studente universitario nel centro storico: è stato bloccato e circondato da quattro uomini che l’hanno aggredito per rapinarlo. E’ successo all’interno del mercato di Ballrò, dove un gurppo di extracomunitari l’ha immobilizzato e colpito con dei pugni in faccia.

Bloccato da quattro extracomunitari

Il giovane è finito per terra, ferito e dolorante, non avrebbe avuto alcun modo di difendersi. I malviventi sono così riusciti ad impossessarsi del suo smartphone e di pochi soldi in contanti. Poi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i snaitari del 118. La vittima ha fornito una descrizione degli uomini entrati in azione, le indagini sono in corso per rintracciarli. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire agli aggressori.

Zone rosse e controlli

Si tratta dell’ennesimo episodio tra i vicoli del quartiere, dove spaccio e violenza continuano a provocare episodi che fanno crescere l’allarme sicurezza in città. L’area rientra tra le “zone rosse” istituite nel capoluogo siciliano dopo l’omicidio di Paolo Taormina, il ventunenne ucciso davanti al locale della sua famiglia, in via Spinuzza, a metà ottobre.

Nei giorni scorsi nella zona sono stati denunciati una 22enne per furto di merce in un supermercato, una per ricettazione e l’altra per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.