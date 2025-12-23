Rapina violenta a Favara nel 2013, arrestati fratello e sorella

L'operazione dei carabinieri - VIDEO

AGRIGENTO – I carabinieri hanno arrestato due persone, fratello e sorella, responsabili della rapina portata a termine a Favara nel 2013 quando due anziane, che all’epoca avevano 69 e 97 anni, vennero immobilizzate in casa propria da due banditi che per impossessarsi dei soldi tentarono anche di soffocarle utilizzando cuscini e coperte.

Sono Carmelo e Gerlanda Lauricella Luca, di 36 e 38 anni, che erano ricercati dal marzo del 2024 quando era diventata esecutiva la loro condanna a sei anni di reclusione per rapina pluriaggravata. Nei loro confronti era pendente un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio Esecuzioni penali della Procura di Agrigento.

I due sono stati catturati da carabinieri in un’abitazione isolata nelle aree rurali di Favara dove i due si erano stabiliti, cercando di sottrarsi alla giustizia. A permettere di scoprire il loro nascondiglio indagini, anche di natura tecnica, avviate lo scorso ottobre. Entrambi, dopo l’arresto, sono stati portati in carcere.