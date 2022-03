Posti di blocco in tutta la zona

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Fa irruzione in pieno giorno in una gioiellerie, arraffa tutto ciò che riesce in pochi minuti minacciando le persone che si trovano all’interno e poi fugge via con un complice che lo stava aspettando fuori in auto. È accaduto questa mattina a Piazza Armerina, in via Generale Muscarà, nel cuore della città dei mosaici in provincia di Enna. Ad entrare in azione nella gioielleria Volpe un rapinatore con il volto coperto da un passamontagna. Non è ancora chiaro se il rapinatore fosse armato o meno: è fuggito lungo le vie adiacenti assieme a un complice.

La rapina

I fatti sono avvenuti intorno alle 9:30. Dopo il colpo è stata chiamata la polizia e in pochi minuti sono giunti sul posto gli agenti del commissariato di Piazza Armerina, che hanno fatto scattare il dispositivo di ricerca con posti di controllo disposti su varie aree. A quanto sembra gli inquirenti non avrebbero a disposizione immagini di videocamere di sorveglianza, ma la speranza è che possa emergere qualche frame, contenente possibilmente la targa del veicolo in fuga, da altre videocamere della zona. Le ricerche sono tuttora in corso.

Il precedente

È la seconda rapina in poco meno di due mesi nel circondario, dopo il colpo avvenuto in una tabaccheria di Aidone l’8 gennaio scorso. La modalità in quel caso sarebbe stata simile, anche se quel sabato un rapinatore solitario agì di sera in una zona poco frequentata.