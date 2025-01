Ravanusa, maltrattamenti su quattro cani: denunciato un cacciatore

Gli animali erano legati con mezzo metro di corda

RAVANUSA – Il gip di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo di 4 cani da caccia (cirnechi e bracchi) dopo la denuncia delle guardie zoofile di Stop Animal Crimes Italia che hanno trovato in un garage di una casa nel Comune di Ravanusa 4 cani legati con mezzo metro di corda al muro del garage e con indosso la museruola antiabbaio.

Nel controllo sono stati rinvenuti anche un collare elettrico e una frusta. Il proprietario dei cani, ex cacciatore, non ha saputo spiegare agli agenti del nucleo operativo di Stop Animal Crimes Italia il motivo dell’utilizzo delle museruole e di catene così corte, ed è stato denunciato per maltrattamento animali.

I cani sono stati affidati all’Associazione che ora deve trovare loro idonea collocazione in attesa di affidamento a privati dopo l’ autorizzazione del magistrato.