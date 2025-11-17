Ravanusa, pestaggio nella villetta comunale: arrestato un minorenne

L'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Un diciassettenne è stato arrestato dai carabinieri di Ravanusa in esecuzione di un’ordinanza del gip del Tribunale per i minorenni di Palermo. Il ragazzo è ritenuto uno dei cinque autori del violento pestaggio avvenuto il 12 ottobre scorso all’interno della villetta comunale del paese.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo – composto dal minorenne e da quattro maggiorenni – avrebbe aggredito un uomo di 50 anni colpendolo ripetutamente con calci e pugni, utilizzando anche un tirapugni.

La vittima riportò gravissime ferite e venne ricoverata in ospedale con una prognosi di 55 giorni. Durante l’aggressione rimase coinvolta anche un’altra persona, intervenuta per cercare di sedare la lite.

L’identificazione dei presunti responsabili è stata possibile grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini della videosorveglianza comunale. Per il 17enne si sono aperte le porte dell’istituto penale per minorenni di Palermo.