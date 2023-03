Ravanusa , scontri per il derby Canicattì-Licata: auto danneggiate

Partita valida per la ventiseiesima giornata di serie D, girone I

RAVANUSA (AG) – Scontri fra tifoserie, all’esterno dello stadio ‘Saraceno’ di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove è in corso il derby fra Canicattì e Licata. Almeno cinque autovetture di privati cittadini sono state danneggiate, e anche pesantemente, durante gli scontri.

Partita valida per la ventiseiesima giornata di serie D, girone I. Non ci sono feriti, contrariamente a quanto era sembrato mentre gli scontri erano in corso, fra poliziotti, carabinieri e finanzieri che sono stati raggiunti da una fitta sassaiola e da bottiglie di vetro. Le forze dell’ordine hanno impedito che gli ultras del Canicattì caricassero i tifosi del Licata.

(Foto di repertorio)