Razza: “Autonomia alimentare ed energetica per la Sicilia”

L'ex assessore dice la sua sul piano Mattei.

CATANIA – “Concentrarsi sulla nuova programmazione per sostenere l’idea di “Mediterraneo allargato” tanto cara al premier Meloni, che ha lanciato il piano Mattei: è uno modo per rilanciare il valore dell’Autonomia. Aprirei anche una riflessione sulla riforma dello Statuto per attualizzarlo al nuovo assetto costituzionale. Fdi deve presidiare la politica di questo governo, con lealtà ma con impulso”. Così l’ex assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, in una intervista all’edizione locale del quotidiano Repubblica. “Penso che l’autonomia energetica e quella alimentare – ha proseguito Razza – sono due capisaldi della centralità geopolitica della Sicilia. Il covid e la crisi ucraina hanno messo in relazione due concetti: sovranità e autonomia. Per la Sicilia è un’occasione da cogliere”.