Stop al Rdc, Albano riceve il presidente dell’Anci

Al centro del dibattito l'emergenza che i Comuni siciliani stanno affrontando dopo l'interruzione del sostegno economico

L’assessore alla Famiglia, politiche sociali e Lavoro Nuccia Albano, ha incontrato oggi in assessorato una delegazione dell’Anci per discutere dell’emergenza che i Comuni siciliani stanno affrontando dopo l’interruzione dell’erogazione del Reddito di cittadinanza.

Alla riunione hanno partecipato, oltre all’assessore e ai dirigenti generali dei dipartimenti Famiglia Letizia Di Liberti e Lavoro Ettore Foti, il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani Paolo Amenta (collegato online), il segretario generale Mario Alvano e il sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando.

Albano ha ascoltato dai primi cittadini le esigenze dei Comuni a fronte dell’applicazione della legge nazionale d’interruzione del sostegno economico.

“I Comuni – ha detto Albano – sono impegnati come sempre, attraverso i servizi sociali e il terzo settore, a sopperire a particolari stati di necessità”. Il presidente dell’Anci e l’assessore hanno fissato un nuovo incontro per venerdì prossimo per monitorare l’evolversi della situazione.