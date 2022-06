Rebus Pelagotti, l’agente: “Abbiamo richieste, ma priorità ai rosa”

"A giorni dovremmo incontrarci con i nuovi soci. Ci aspettiamo una chiamata dalla società"

PALERMO – Mentre si definisce la situazione societaria del club di viale del Fante, con la cessione al City Football Group ormai in attesa di essere ufficializzata, il mercato della squadra rosanero non si ferma. La conferma come direttore sportivo di Renzo Castagnini e la permanenza in panchina di Silvio Baldini sono le basi per dare continuità al progetto che ha visto i rosanero vincere i playoff di Serie C.

La promozione in Serie B richiede una costruzione adeguata di una rosa competitiva per il prossimo torneo cadetto. Tra i pali della squadra del capoluogo siciliano, a tal proposito, nel corso della fase finale della Lega Pro, l’exploit di Samuele Massolo ha contribuito a scardinare il posto da titolare che fino a quel momento era di Alberto Pelagotti. Il portiere ex Empoli, arrivato al Palermo nell’anno della rinascita del club che è ripartito dalla Serie D, ha il contratto in scadenza nella giornata di oggi 30 giugno. Negli ultimi tre anni Pelagotti ha sposato a pieno la causa dei rosanero, diventando uno dei giocatori più legati alla città di Palermo.

FUTURO IN BILICO

“Il cambio tra i pali della porta del Palermo c’è stato anche per vicissitudini di salute (Pelagotti ad aprile si è sottoposto ad un intervento chirurgico, ndr). Dopo, naturalmente, Massolo ha fatto bene quindi è giusto che Baldini abbia continuato in quella direzione – spiega Giovanni Tateo, procuratore di Pelagotti, intervenuto ai microfoni di LiveSicilia -. Noi abbiamo tranquillamente accettato le decisioni del mister. Ci aspettiamo comunque una chiamata considerato che Alberto per amore del Palermo ha accettato anche di ripartire dalla Serie D. Ha fatto la scalata fino alla Serie B e ci aspettiamo una chiamata per discutere del rinnovo contrattuale”.

“Fino a questo momento non ci sono stati contatti con il direttore sportivo Renzo Castagnini – prosegue l’agente -. A giorni dovremmo incontrarci con i nuovi soci per capire anche quello che era la linea guida da portare avanti. Alberto sarebbe molto contento ed onorato di continuare ad indossare la maglia del Palermo. In città si è trovato bene, i tifosi gli vogliono bene e quello l’hanno sempre dimostrato negli anni”.

POSSIBILI OFFERTE

Il futuro dell’estremo difensore dei rosanero, dunque, non è ancora definito. Intanto, però, alcune compagini sarebbero interessate al possibile trasferimento di Pelagotti: “Ci sono delle richieste, ma naturalmente abbiamo ritenuto opportuno metterle ‘in attesa’ per aspettare il Palermo. C’è stato un interesse da una squadra di Serie B e da due club di Serie C, ma la priorità rimane il Palermo e per questo stiamo aspettando. Ormai Alberto si è ripreso dall’operazione ed è operativo al massimo”, conclude l’agente Giovanni Tateo.