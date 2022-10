Red Bull Unlocked, tutto pronto per l’evento internazionale

Il 25 e 26 ottobre la Stazione Marittima di Palermo si trasformerà nella casa temporanea di 15 locali top della scena palermitana, ma anche nazionale, come il Papeete e il Plastic

3' DI LETTURA

PALERMO – Tutto pronto per l’evento internazionale che la prossima settimana debutterà nella città di Palermo. Dopo avere toccato oltre 20 città viaggiando da Amsterdam fino a Manchester e da Parigi sino a Melbourne, il Red Bull Unlocked è finalmente pronto per sbarcare anche in Italia: prima tappa a Palermo il 25 e il 26 ottobre.

Pensato per celebrare la nightlife riunendo i locali migliori e i bar più iconici sotto un unico tetto, il Red Bull Unlocked trasformerà per due serate la Stazione Marittima, fiore all’occhiello e location all’avanguardia all’interno del porto del capoluogo siciliano. Ad animarla tre notissimi locali nazionali (Papeete, Hierbas e il Plastic di Milano) e tanti locali top della città tra cui Blame, Circus, Disco Country Club, Exit, Finch Lounge, I corrieri, L’ombelico del mondo, Mob Disco Theatre, Sartoria, Spina e Taverna Azzurra. Nessun cambiamento radicale, ciascun locale manterrà la propria identità, ma grazie a Red Bull sarà possibile trovarli tutti temporaneamente “sotto lo stesso tetto”, per un evento internazionale per la prima volta in Italia.

A sposare l’iniziativa, la cui produzione è affidata ad Unlocked, il Comune di Palermo e l’Autorità Portuale con la West Sicily Gate, la società che ha in affido la gestione della Stazione Marittima. “È entusiasmante – dichiara Vincenzo Grasso, produttore dell’evento con la sua società Face – che un partner come Red Bull, che lavora con noi da tanti anni, abbia deciso di tornare a Palermo dopo il grande progetto relativo alla Formula 1 che ha animato le strade della città portando il nostro capoluogo alla ribalta internazionale. Questo gradito ritorno, nell’unica tappa italiana, è un segnale importante. Se multinazionali come queste ci scelgono come città è un vanto un po’ per tutti quanti. Tutto questo è stato possibile grazie a tutti gli organi coinvolti, dalle istituzioni alle forze dell’ordine, che fin dalle fasi iniziali hanno sposato l’iniziativa, affinché si potesse ospitare un evento come questo”.

In una cornice resa ancora più magica dalla presenza delle tradizionali luminarie sarà possibile vivere, dalle 18.30 fino alle 3 di entrambe le giornate, il meglio della vita notturna palermitana: i 15 locali coinvolti prenderanno infatti parte all’evento, andando a ricreare ciascuno la propria atmosfera per permettere ai partecipanti di godersi – sotto un unico tetto – un’esperienza indimenticabile. Ad arricchire ulteriormente la serata, anche una fedele riproduzione del celebre mercato di Ballarò che renderà ancora più pittoresco questo scorcio del porto.

Tantissimi gli artisti coinvolti nella due giorni di evento: tra questi Damianito, Daniele Travali, Lele Blade, Night Skinny, Young Miles, Alexander Rya, Ivreatronic, Merk & Kremont, Sgamo, Vltra e Whitemary. Red Bull Unlocked, inoltre, ospiterà anche dei “secret guest” che saranno annunciati solo il giorno stesso dell’evento.

Il Red Bull Unlocked inoltre sarà all’insegna della sostenibilità e della tecnologia. I partecipanti avranno infatti a disposizione la tecnologia cashless con cui poter collegare le loro carte di credito a un braccialetto Rfid in modo da poter acquistare bevande o cibo (e altri prodotti o servizi) durante l’evento con un semplice tocco. I biglietti sono acquistabili su Redbull.com/Unlocked oppure su Ticketsms a 11,50 euro più diritti di prevendita.