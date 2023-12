Reddito alimentare, al via anche a Palermo la sperimentazione triennale

Il vicesindaco Varchi plaude al governo Meloni

PALERMO – Partirà anche a Palermo, oltre che a Genova, Firenze e Napoli la sperimentazione triennale del Reddito alimentare, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2023. L’annuncio è stato dato da Maria Teresa Bellucci, viceministro per il Lavoro e le Politiche sociali. A breve sarà pubblicato l’avviso pubblico di partecipazione, non competitivo, per la presentazione dei progetti diretto ai Comuni capoluogo delle città metropolitane, individuati dall’accordo raggiunto dalla Conferenza Unificata. Il Governo Meloni ha finanziato il Fondo per la sperimentazione con 1,5 milioni di euro per il 2023 e, successivamente, con 2 milioni annui a decorrere dal 2024.

Cosa prevede il Reddito alimentare

Il Reddito alimentare rappresenta un’importante misura sperimentale di solidarietà per le persone in condizione di grave povertà con l’obiettivo di aiutare chi ha più difficoltà ad essere raggiunto dalle attuali iniziative volte a contrastare la deprivazione materiale e consiste nella distribuzione gratuita, anche tramite gli enti del Terzo settore, di prodotti invenduti della distribuzione alimentare, combattendo così anche lo spreco di cibo. L’iniziativa si aggiunge al più ampio Programma nazionale Inclusione e Lotta alla povertà, nell’ambito del nuovo ciclo di programmazione europea 2021-27, che ha destinato al contrasto della deprivazione materiale complessivamente 830 milioni di euro per interventi a favore di persone e famiglie in condizione di povertà assoluta e grave deprivazione materiale.

Varchi (FdI): “Una boccata d’ossigeno”

“È una boccata d’ossigeno significativa per la città – commenta Carolina Varchi, segretario di Presidenza della Camera dei Deputati – ed affronta in modo concreto il contrasto alla povertà alimentare. Ringrazio il Governo Meloni e il viceministro Maria Teresa Bellucci per l’attenzione e la sensibilità dimostrata ancora una volta nei confronti di Palermo. Quest’iniziativa, attraverso la distribuzione gratuita di prodotti invenduti della distribuzione alimentare, rappresenta un passo significativo nella costruzione di una società più inclusiva, dove nessuno viene lasciato indietro ma soprattutto incarna un gesto di vicinanza e solidarietà verso i cittadini che si trovano in situazioni di vulnerabilità”.

Russo (FdI): “Sollievo per le famiglie in difficoltà”

“Un’importante misura di solidarietà destinata a offrire sollievo alle famiglie in difficoltà – aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo -. Attraverso questo supporto concreto sarà possibile accedere, senza ulteriori oneri finanziari, alle risorse alimentari necessarie, affrontando con maggiore dignità le sfide legate alla povertà. Migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso il soddisfacimento dei bisogni essenziali e favorirne la loro inclusione, rappresentano una priorità di questo Governo”.