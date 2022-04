Reddito di cittadinanza, “Danni per 350 mila euro” VIDEO

I dettagli dell'operazione che ha portato alla denuncia di 49 persone

CATANIA – “Un’operazione che si inserisce nel campo del monitoraggio sul Reddito di cittadinanza condotto dai Carabinieri di Catania”: il capitano Fabrizio Rosati, comandante della Compagnia Carabinieri di Giarre, descrive le indagini che hanno portato alla denuncia di 49 persone per percezione indebita del Reddito.

“Più di 400 richieste hanno ricevuto attenzione – racconta Rosati – circa tutta la popolazione percettrice di Calatabiano, e di queste 49 sono risultate irregolari. In 2 mesi di indagine la documentazione ha permesso di ricostruire uno stato di famiglia diverso da quello reale, per abbassare l’Isee. In particolare si dichiaravano residenze diverse da quelle reali per potersi sganciare dal nucleo familiare. In un altro caso, 10 cittadini extracomunitari hanno dichiarato di essere sul territorio nazionale da più di 10 anni. Complessivamente, il danno stimato all’Erario è di 350 mila euro”.