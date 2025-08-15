Assegno di inclusione, l’annuncio sull’accredito dopo il caos

La comunicazione di Poste Italiane

“Poste Italiane comunica che ha provveduto ad accreditare l’assegno di inclusione della mensilità di agosto e del contributo straordinario di luglio, a tutti i cittadini aventi diritto – si legge in un comunicato -. Grazie ad un ingente sforzo tecnologico e allo straordinario impegno dei suoi dipendenti, l’azienda in queste giornate di festa, si è attivata immediatamente per far fronte alle esigenze dei cittadini dando seguito a quanto disciplinato dal recente decreto sul contributo straordinario e al flusso informativo dell’INPS del 13 agosto”.

Ci sono stati momenti di tensione e disordini in diversi uffici postali, causata dall’avvio della distribuzione della Carta del Reddito di Inclusione. Come abbiamo raccontato.