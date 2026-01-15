Referendum, Di Paola (M5s): “Raccolte 500mila firme in poco tempo”

"Più saranno le adesioni più forte sarà il segnale che arriverà al governo"

PALERMO – “Aver raggiunto in tempi record e contro tutto e tutti oltre mezzo milione di firme contro il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati è il miglior regalo che i cittadini potessero confezionare per la premier Meloni nel giorno del suo compleanno. Si manda, soprattutto, un forte segnale a questo arrogante esecutivo, che giorno dopo giorno sta dimostrando di voler devastare il sistema giudiziario”. Lo afferma, in una nota, il coordinatore M5s per la Sicilia, Nuccio Di Paola, “invitando i cittadini a continuare a firmare nei prossimi giorni”.

“Più saranno le adesioni – aggiunge – più forte sarà il segnale che arriverà al governo, che ha fatto di tutto per accelerare i tempi del voto, riducendo al minimo gli spazi per il dibattito sul referendum, con la conseguenza di non poter informare correttamente i cittadini dei pericoli insiti nella riforma per la collettività”.