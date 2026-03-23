Referendum, a Palermo boom del No. E in piazza Politeama si festeggia

La Vardera tuona, Varchi aveva 'avvisato' gli alleati

PALERMO – Referendum, il No registra un vero e proprio boom a Palermo, conquistando il 68,93%. Si tratta di un dato che consegna ai contrari alla riforma ben 15 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Nel capoluogo una folla di militanti con bandiere del Pd, della Cgil, dell’Anpi e del Movimento 5 stelle e semplici cittadini sostenitori del No si è data appuntamento in piazza Politeama per festeggiare. Centinaia di persone si sono radunate con un rapido passaparola sui social nel cuore del capoluogo.

Palermo, il boom del No al referendum

Per il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, il No è “un chiaro avviso di sfratto all’amministrazione Lagalla. Questo non può che essere un dato prettamente politico, più che tecnico”.

Durante la campagna referendaria, Carolina Varchi, capogruppo in Commissione Giustizia di FdI, in un incontro con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a Palermo, aveva lanciato un messaggio agli alleati: “Chi non c’è oggi non ci troverà al suo fianco domani”.

Secondo alcuni osservatori, il messaggio sarebbe stato rivolto proprio al sindaco Roberto Lagalla, ma dallo staff della parlamentare negano ogni riferimento.

Il primo cittadino, proprio in quei giorni, aveva firmato un appello per il Sì.

In ogni caso, il dato palermitano è destinato a far discutere. Hanno votato circa la metà degli aventi diritto, 243.130 persone, e il Sì ha conquistato poco più del 31%: 15 punti al di sotto della media italiana.

Prc: “Cementare l’unità delle forze di sinistra”

“Palermo ha votato No grazie al lavoro dei partiti e dei comitati che si sono impegnati nella straordinaria campagna referendaria facendo emergere il valore della posta in gioco, ovvero lo straordinario portato della Costituzione italiana contro il tentativo delle destre di ritagliarsi uno spazio di impunità tentando di privare il potere giudiziario della propria indipendenza”. Lo dicono Ramon La Torre e Barbara Evola, cosegretari Rifondazione comunista Palermo.

“Adesso – aggiungono – occorre cementare l’unità delle forze politiche e sociali della sinistra per poter costruire il campo costituzionale e insieme l’alternativa anche a Palermo al fallimentare governo della destra del sindaco Roberto Lagalla, espressione del disegno eversivo del governo Meloni”.

Referendum, i dati di tutte le province siciliane.