Reggiana-Palermo, Corini: “Vittoria fondamentale, un segnale ai tifosi”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro la Reggiana

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola ad Eugenio Corini. L’allenatore rosanero, al termine della sfida contro la Reggiana, ha commentato la prima vittoria stagionale dei rosa:

“Nel primo tempo abbiamo sofferto, la Reggiana è partita bene e nonostante il gol del vantaggio ci ha creato delle difficoltà. Le partite a volte sono sporche e bisogna saper starci dentro, abbiamo preso gol su calcio d’angolo ma la squadra non si è disunita e ha lavorato insieme con ordine costruendo occasioni e trovando i gol”.

“Era fondamentale vincere – prosegue il tecnico – quando siamo insieme siamo forti e dovevamo dare un segnale a noi stessi e a tutti i tifosi. Vincere sul campo di una neopromossa è sempre difficile a inizio campionato perché hanno entusiasmo e qualità, questo rende la vittoria molto importante”.

Chiudere la partita e il calciomercato

L’allenatore rosanero si è soffermato ancora sulla partita, ribadendo come la squadra avrebbe dovuto chiudere la partita subito dopo la rete di Lucioni: “Il nostro grande rammarico è che dopo il primo gol dovevamo chiudere la partita, abbiamo avuto le situazioni per farlo. Dobbiamo essere bravi a portare la gara dalla nostra parte perché il gol subito può capitare sempre, su questo dobbiamo ancora migliorare”.

“Abbiamo ancora qualche giorno per alzare ancora di più il livello della squadra – conclude Corini -. Abbiamo completato operazioni importanti, altre sono sfuggite ma stiamo lavorando per consolidare al meglio la squadra e per lottare per quello che tutti noi abbiamo nel cuore”.